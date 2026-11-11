В правительстве отреагировали на кровавую расправу над студенткой в Омской области

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В правительстве Омской области отреагировали на жестокое нападение на девушку в Большеречье. Как пояснила пресс-секретарь губернатора Мина Ахвердиева, в правительстве в курсе ситуации.

– Оценку инциденту дадут компетентные органы, – заявила пресс-секретарь губернатора.

Напомним, что нападение произошло вечером 9 ноября. По версии следствия, 19-летняя девушка заранее подготовила кухонный нож, а затем под предлогом встречи заманила свою 17-летнюю знакомую в безлюдное место. Там она набросилась на подростка и нанесла ей 17 ножевых ранений. При этом, по информации источников редакции, количество ударов могло достигать 51. За происходящим наблюдала подруга подозреваемой, которая снимала нападение на телефон.

Крики пострадавшей о помощи услышали прохожие. Они незамедлительно вызвали полицию. Заметив это, нападавшая попыталась скрыться, однако вскоре ее задержали правоохранители.

Девушку с ножевыми ранениями доставили в одну из омских больниц. Сейчас 17-летняя пострадавшая находится в реанимационном отделении. Ее состояние остается тяжелым из-за значительной кровопотери, однако, по информации медиков, угрозы для жизни нет.

Подозреваемая признала свою вину. Следователи намерены обратиться в суд с ходатайством об избрании ей меры пресечения в виде заключения под стражу.