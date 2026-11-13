Государственный Эрмитаж и «Газпром нефть» открыли Дни Эрмитажа в Омске

Фото: Григорий Овесов

В Центре «Эрмитаж-Сибирь» торжественно открылись Дни Эрмитажа в Омске. В год, когда городу присвоено звание Культурной столицы России, событие приобрело небывалый масштаб. Государственный Эрмитаж впервые реализует проект совместно с компанией «Газпром нефть» при поддержке Правительства Омской области.

Основным событием Дней Эрмитажа в Омске станет выставка «Сто лет моды. 1918–2018. Костюм из собрания Государственного Эрмитажа», которая откроется в Центре «Эрмитаж – Сибирь» 13 ноября. Впервые в городе музей показывает значительную часть своей коллекции исторического костюма – более 100 экспонатов, включая предметы одежды, аксессуары и декор. Выставка продлится до середины июня 2027 года.

Благодаря программе социальных инвестиций «Газпром нефти» «Родные города» программа Дней Эрмитажа дополнена серией культурных и образовательных событий. С 12 по 15 ноября омичей ждут лекции и экскурсии научных сотрудников музея, мастер-классы художников по костюмам, интерактивные занятия для детей от проекта «Газпрома» «Друзья Петербурга». Для музейных специалистов подготовили профессиональные занятия в рамках «Эрмитажной школы реставрации» и «Лаборатории музейной коммуникации».

Еще одним центральным событием станет концерт «Шедевры мировой классики», который «Газпром нефть» организует 13 ноября в Концертном зале Омской филармонии. На одной сцене выступят солисты Большого, Мариинского и Михайловского театров в сопровождении Омского академического симфонического оркестра под управлением Михаила Голикова. В программу войдут произведения мировой классики и музыка Виссариона Шебалина – одного из самых известных композиторов, связанных с Омском.

Проведение Дней Эрмитажа стало возможным благодаря совместным усилиям Государственного Эрмитажа, «Газпром нефти» и правительства Омской области. Проект объединил музейные, образовательные и музыкальные события, рассчитанные как на широкую аудиторию, так и на профессиональное сообщество.

Фото: Григорий Овесов

Директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский отметил, что Дни Эрмитажа призваны показать музей не только как собрание произведений искусства, но и как научный, реставрационный и просветительский центр.

— Дни Эрмитажа – фестиваль, который рассказывает об Эрмитаже, а Эрмитаж – это не только великие коллекции, но еще и опытнейшие реставраторы, новейшие технологии, истории об искусстве для взрослых и детей. Важно рассказывать об Эрмитаже как о живом организме, у которого много аспектов, постоянно меняющаяся сущность, порождающая множество сложных смыслов. Мы не просто показываем красивые вещи. Мы рассказываем об Эрмитаже, как о научном и просветительном центре, хранилище памятников искусства. Мы дарим вам на несколько дней сам Эрмитаж, – сказал Михаил Пиотровский.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко подчеркнул, что проведение Дней Эрмитажа стало одним из значимых событий года, в котором Омск носит звание «Культурная столица России».

— Звание Культурной столицы – это возможность показать всей стране богатую культурную жизнь Омской области. Поэтому для нас важно, чтобы этот год был наполнен действительно яркими и значимыми событиями. Одним из них, безусловно, являются Дни Эрмитажа в Омске. И показательно, что именно в этом году наши многолетние партнеры: Государственный Эрмитаж и компания «Газпром нефть» создали для Омска такое масштабное событие, которое дополнительно укрепляет репутацию Омска как культурного центра Сибири, – отметил губернатор.

Сотрудничество Эрмитажа и «Газпром нефти» началось в 2023 году с подготовки Дней Эрмитажа в Сербии. Первый проект получил высокие оценки местных СМИ и экспертов. В 2025 году партнеры провели фестиваль повторно, а центральной частью программы стала выставка «Петр Великий и Сербия». В экспозиции объединили подлинные исторические предметы, произведения искусства и мультимедийные экспонаты. Выставка привлекла рекордное число посетителей, поэтому ее продлили еще на два месяца. Теперь опыт этого сотрудничества используют в Омске.

Фото: Григорий Овесов

Генеральный директор Омского нефтеперерабатывающего завода Кирилл Морозов отметил, что программа Дней Эрмитажа будет интересна как работникам предприятия, так и другим жителям региона.

— Для Омска, где сегодня живут и работают около четырех тысяч сотрудников ОНПЗ, Дни Эрмитажа – знаковое событие. Проекты такого высокого уровня очень востребованы у заводчан и всех омичей. Создание культурной среды – важное направление нашей программы социальных инвестиций «Родные города». Мы особенно гордимся такими масштабными совместными проектами «Газпром нефти» и Государственного Эрмитажа, которые позволяют горожанам увидеть произведения искусства, услышать выступления звезд российской оперы, стать участниками серии больших просветительских мероприятий. Все эти события послужат укреплению культурной среды Омска, развитию региона и, конечно, нашего предприятия, – прокомментировал Кирилл Морозов.

Группа «Газпром» входит в число крупнейших налогоплательщиков и инвесторов Омской области. В 2013–2018 годах компания участвовала в реконструкции исторической части Омска, которая стала основой для дальнейшего благоустройства центра города. С 2013 года «Газпром нефть» также реализует программу социальных инвестиций «Родные города». При поддержке компании в Омске построили комплекс хоккейной академии «Авангард» и G-Drive Арену, развивается академия единоборств Александра Шлеменко. В 2026 году после реконструкции открылся спортивно-концертный комплекс имени Блинова, обновили набережную Тухачевского. Дни Эрмитажа стали одним из культурных проектов компании в год, когда Омск получил звание «Культурная столица России».