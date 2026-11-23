vk.com

Омский областной суд пересмотрел дело бывшего главы Кормиловского района Вячеслава Бусса и освободил его от назначенного наказания. Защита не оспаривала факт фиктивного трудоустройства экс-чиновника в школы, но настаивала, что он не преследовал корыстных целей и не использовал служебное положение. Об этом адвокат Вадим Ермолаев рассказал «СуперОмску».

По словам защитника, трудовые договоры оформляли, чтобы перераспределить нормативную нагрузку между учителями. При этом Бусс устраивался на работу как частное лицо, а не в качестве главы района.

Адвокаты также обращали внимание на два эпизода, связанных с «Борчанской СОШ». По их мнению, действия Бусса не привели к существенному нарушению прав граждан или интересов государства. А это обязательное условие для квалификации преступления как превышения должностных полномочий.

— По эпизодам преступлений, предусмотренных п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ, защита настаивала, что в результате формального трудоустройства Бусса В. В. Каких-либо существенных негативных последствий, наличие которых обязательно для данного состава преступления, не наступило. А именно: досрочная пенсия по старости не назначена в связи с недостаточностью стажа, пенсионные права третьих лиц не нарушены, льготы в связи с наличием педагогического стажа обвиняемым не использовались, заработная плата поступала в распоряжение учителям, фактически осуществлявшим педагогическую деятельность, – добавил Ермолаев.

Апелляционную жалобу рассмотрели 19 ноября. По эпизоду с «Немировской СОШ» суд переквалифицировал обвинение на ч. 1 ст. 159 УК РФ, исключив признак использования служебного положения. Поскольку срок давности по этому преступлению истек, бывшего главу района освободили от наказания.

Еще два эпизода, связанные с «Борчанской СОШ», суд прекратил за отсутствием состава преступления. За Буссом также признали право на реабилитацию. Мотивированное решение пока не готово. На его составление отводится пять дней после оглашения резолютивной части.

— Вместе с тем, исходя из изложенных в резолютивной части решения выводов, полагаем, что суд апелляционной инстанции согласился с большинством из вышеприведенных доводов защиты, – подытожил адвокат.

Напомним, Бусс начинал муниципальную карьеру заместителем главы Любинского района. В 2019 году он перешел в администрацию Кормиловского района, где впоследствии возглавил муниципалитет. До этого Бусс руководил местным комитетом по образованию.

По версии следствия и прокуратуры, в 2020–2024 годах чиновник заключал с директорами подведомственных школ трудовые договоры, хотя не собирался работать учителем. Фактически не проводя уроков, он получал зарплату и накапливал педагогический стаж, необходимый для досрочного выхода на пенсию.