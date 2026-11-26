фото Западно-Сибирской транспортной прокуратуры

Межгосударственный авиационный комитет завершил расследование крушения самолета «Аэропракт-22L» в Азовском районе Омской области, которое произошло 6 мая. Как указано в отчете, причиной трагедии стала плохо закрученная крышка капота двигателя.

Напомним, в крушении погибли 25-летний пилот и 44-летний летчик-наблюдатель, смерть обоих наступила от травм. Алкоголя и наркотических веществ в крови у них не было.

За несколько часов до вылета заместитель директора ООО «Авиабаза» по инженерно-авиационному обеспечению открутил капот двигателя в ангаре, проверил мотор и закрутил крышку только с правой стороны. Командир воздушного судна внес в журнал запись об осмотре самолета, однако крышку капота не проверил. В 12:01 борт поднялся в небо, а через 2,5 минуты на высоте 260 метров и скорости 120 км/ч командир сообщил о возвращении на аэродром.

По объяснению заместителя директора «Авиабазы» по организации летной работы (ОЛР), летчик-наблюдатель дважды по мобильному телефону пытался передать информацию о возврате на площадку Калачево из-за особой ситуации на борту. В документе указано, что наблюдатель «говорил что-то про капоты», а связь была плохой. После осмотра обломков установлено, что в полете открылся капот и задевал винт. Командир снижал режим работы двигателя, чтобы уменьшить контакт винта с крышкой капота. При входе в поворот самолет потерял управление из-за низких оборотов и начал сваливаться.

Командир воспользовался быстродействующей парашютной системой, но не снял ее с предохранителя. В 12:07 самолет столкнулся с землей, после удара раскрылся парашют и протащил борт по невспаханному полю более 160 метров.