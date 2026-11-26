Omskinform.ru

Омичи заметили на воде в реке Омь маслянистую пленку. Она растянулась на несколько сотен метров прямо в центре города.

Официальной информации о загрязнении Оми не поступало. Источник сброса пока неизвестен.

При этом ранее муниципальное предприятие «Насосно-фильтровальная станция «Воскресенская» получило предостережения от Роспотребнадзора и Росприроднадзора. Предостережения были связаны со стоками в Омь. В воде нашли превышение по нефтепродуктам.

В апреле омской администрации вынесли предостережение из-за нефтяных пятен на Оми в районе Юбилейного моста, а в июне омичи жаловались на огромные радужные разводы и плотные масляные пятна в акватории реки.