Фото: ГУФССП России по Омской области

Жительница Кинешмы лишилась 200 тыс. рублей, поверив лжеполицейскому и лжебанкиру, а деньги в итоге взыскали с омички, на карту которой их перевели. Как сообщили в пресс-службе УФССП по Омской области, взыскать средства удалось в полном объеме.

Неизвестный мужчина позвонил женщине и представился сотрудником органов внутренних дел. Он сообщил, что с ее банковской карты пытаются списать деньги, а вызов переадресовали человеку, который назвался работником Центрального банка. Лжесотрудник убедил женщину снять деньги со вклада и перевести их на «безопасный счет», предупредив, что наличные нельзя оставлять у себя – купюры якобы помечены. Женщина сняла со своего расчетного счета 200 тыс. рублей и перевела всю сумму на дебетовую карту омички. По факту возбудили уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»), женщину признали потерпевшей.

Прокуратура обратилась в суд с иском к омичке, уроженке Германии, о взыскании неосновательного обогащения в интересах жительницы Кинешмы. Суд установил, что никаких гражданско-правовых отношений между пострадавшей и владелицей карты не было, и требования удовлетворил. С омички постановили взыскать незаконно присвоенные средства и судебные расходы – всего 207 тыс. рублей.

Пристав возбудил исполнительное производство и вынес постановления о временном ограничении на выезд из России, об обращении взыскания на заработную плату и иные доходы, а также о взыскании исполнительского сбора. После этого омичка погасила задолженность в полном объеме, решение суда исполнено.