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В Омске 43-летняя уборщица образовательного учреждения стала жертвой мошенников, пообещавших ей быстрый доход на бирже. Потерпевшая обратилась в отдел полиции № 7 городского УМВД после того, как лишилась всех накоплений и поняла, что вывести якобы заработанные средства не выйдет.

По данным полиции, женщине в мессенджере написал неизвестный, представившийся Виктором. Он расписал перспективы фондового рынка, помог установить приложение и завести аккаунт на фейковой инвестиционной платформе. Когда на экране появилась первая «прибыль», жительница Омска поверила в успех и за месяц перевела по инструкциям куратора 689 тысяч рублей.

Забрать деньги женщине не дали – под предлогом задержки операции аферист потребовал доплатить еще 300 тысяч рублей, а получив отказ или выманив очередные обещания, исчез. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ.

В омской полиции вновь призвали горожан не верить обещаниям легкого заработка на инвестициях от незнакомцев в сети.