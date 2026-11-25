Фото: Magnific.com

Восьмой кассационный суд общей юрисдикции проверил законность приговора, вынесенного 45-летнему жителю Калачинского района. Мужчину осудили за незаконное хранение наркотиков в крупном размере без цели сбыта (ч. 2 ст. 228 УК РФ).

По материалам дела, в апреле 2025 года мужчину задержали полицейские. У них была информация, что при нем могут находиться запрещенные вещества. Во время личного досмотра предполагаемый наркотик обнаружили и изъяли.

Омич не согласился с обвинением и заявил, что найденные у него 1,29 г наркотика, известного как «соль», ему не принадлежат.

Кировский районный суд Омска приговорил мужчину к 3 годам и 10 дням лишения свободы в колонии общего режима. Осужденный попытался обжаловать решение, однако вышестоящие судебные инстанции не нашли оснований для его пересмотра и оставили приговор без изменений.