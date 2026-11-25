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Стало известно, кто обнаружил тело погибшего в Омской области охотника. Им оказался племянник мужчины, который отправился на поиски родственника после того, как тот не вернулся к месту встречи. Об этом сообщает ТАСС.

Младший родственник долго ждал охотника, а затем решил отправиться на поиски. Обнаружив тело, он испугался и убежал.

— Когда увидел тело, испугался и убежал, позвал на помощь. Привел полицию, – рассказал собеседник агентства.

Отметим, что рядом с телом погибшего находилась его собака. Племянник забрал животное с собой, после чего отправился за помощью и привел к месту происшествия сотрудников полиции.

Напомним, о трагедии стало известно сегодня утром, однако произошла она еще 23 ноября. Уже на следующий день погибшего охотника похоронили.

По предварительной информации следкома, мужчина отправился в лес на охоту за соболем, добывать которого ему разрешалось. Когда охотник не вернулся в избушку, его родственник отправился на поиски и обнаружил тело.