Фото: Минприроды Омской области

Стали известны подробности смертельного нападения медведя на охотника Владимира Фролова под Омском. Как сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии мужчина отправился добывать соболя, но не вернулся в охотничью избушку. Его тело обнаружил родственник, который отправился на поиски.

– По предварительным данным, мужчина охотился на соболя и имел разрешение на его добычу. Тело охотника обнаружил его родственник, который отправился на поиски после того, как мужчина не вернулся в охотничью избушку, – заявили в ведомстве.

Рядом с местом гибели охотника нашли тушу бурого медведя с огнестрельными ранениями. Предположительно, зверь атаковал мужчину после того, как получил от него пулевые ранения.

В Минприроды уточнили, что за месяц до происшествия случаев появления медведей в населенных пунктах не отмечалось.