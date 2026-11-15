Омские медведи наотрез отказались впадать в спячку

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В Омской области из-за аномально теплой осени примерно на две недели сместились сроки подготовки диких животных к холодам: барсуки, медведи и енотовидные собаки до сих пор не впали в спячку, а часть водоплавающих птиц задерживается на местных водоемах. Об этом сообщил охотовед и инспектор отдела охотничьего хозяйства Юрий Зырянов, Управлению по охране животного мира региона.

По наблюдениям специалистов, барсуки еще набирают вес и обустраивают жилища. Недавно охотоведы вместе с коллегами с телеканала следили за одним таким зверем в лесу, а раньше фотоловушка зафиксировала, как животное утепляет нору – разветвленную систему ходов глубиной до трех метров, которой, по оценке экспертов, более ста лет. В ближайшие недели в нее должно перебраться целое семейство: перед сном звери закроют вход сухой травой, чтобы их не тревожили. Пока же барсуки не спешат отдыхать, и похожая картина складывается у медведей и енотовидных собак.

– Поводов для беспокойства нет: животные адаптируются к погодным условиям, – подчеркнул охотовед.

Задерживаются в регионе и некоторые утки: вместо отлета они остаются на водоемах и набирают вес, поскольку дополнительное время нужно им для накопления жировых запасов перед миграцией.

У копытных подготовка идет по привычному графику – косули уже полностью сменили летнюю шерсть на зимнюю, а лоси поменяли окрас, причем часть из них отправится на север области, что для этого вида считается нормой.

Охотоведы продолжают следить за угодьями: только в Горьковском районе их площадь превышает 300 000 гектаров, зимой инспекторы пересаживаются на квадроциклы и за день могут проехать до 400 километров через поля, леса и болота, попутно выявляя браконьеров и устанавливая фотоловушки. Несмотря на теплый и бесснежный ноябрь, ситуация остается некритичной, а специалисты продолжают контролировать, как животные готовятся к зиме.