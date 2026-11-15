В Омской области закрыли мост через Омь

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В Калачинском районе Омской области до ноября 2027 года перекрыто движение по мосту через реку Омь, расположенному на объездной дороге в полутора километрах западнее Калачинска возле деревни Архангелка. Об этом сообщает NGS55 со ссылкой на данные о старте работ.

Причиной ограничений стал капитальный ремонт переправы, на который выделено 190,6 миллиона рублей. Подрядчиком выступает компания «Автодорстрой», зарегистрированная в Сургуте в 1996 году и специализирующаяся на строительстве дорог и автомагистралей. По контракту специалистам предстоит разобрать старые ограждения, асфальтовое покрытие, тротуары и опоры освещения. В следующем году планируется усилить несущие конструкции, по которым проходит интенсивный грузовой поток, а также уложить новое покрытие, обустроить пешеходные зоны, перила и освещение.

В администрации Калачинского района показали фотографии нынешнего состояния объекта, возведенного в 1994 году. На снимках видны повреждения тротуаров и барьерных ограждений, а также сквозные отверстия в теле моста. Сразу после перекрытия движения рабочие приступили к ремонту.

Пока переправа у Архангелки недоступна, транспорт будет следовать через Калачинск, где находится второй мост района. Эта переправа обеспечивает связь с Оконешниковским и Нижнеомским районами.