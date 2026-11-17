Изображение создано при помощи ИИ

Омские дворы все больше напоминают дикий лес. Только за последний месяц горожане дважды заметили кабанов, а летом регион обсуждал «нашествие» медведей. Крупные звери забредают в жилые кварталы регулярно, но воспринимать их как забавный аттракцион точно не стоит: за внешней растерянностью дикого зверя скрывается реальная и непредсказуемая опасность.

«Омск-информ» разобрался, кто наведывается в город из чащи, почему звери меняют «прописку» и как горожанам вести себя при неожиданной встрече, чтобы не пострадать самим и не навредить животному.

фото: https://vk.com/upr_zhivmir

Кто ходит в гости по ночам?

В минувшую пятницу, 13 ноября, омичи, отправившиеся на вечернюю прогулку по Левобережью, рисковали оказаться на сафари, кто при этом выполнял роль охотника – вопрос отдельный. В конце улицы Дианова, в микрорайоне Солнечный, рядом с проезжей частью очевидцы сняли на видео дикого кабана. Зверь бежал вдоль тротуара и ограждения, не проявляя никакого страха перед машинами и прохожими. В итоге хряк скрылся между домами.

Это не первый визит вепря в Омск нынешней осенью: в конце сентября другого кабана заметили ночью на улице Ватутина, неподалеку от парка 300-летия Омска. Животное неспешно прогуливалось по пешеходной зоне среди многоэтажек, будто у себя дома, в лесу.

Помимо осенних кабанов на Левобережье, настоящим событием стал майский визит лося в жилой сектор. В середине мая сохатый забрел на Московку-2 и оказался на огороженной детской площадке возле дома № 6 на улице Вострецова. Огромный зверь выглядел растерянным и не мог самостоятельно найти выход из джунглей горок и качелей – местным жителям пришлось вызывать полицию и инспекторов, которые аккуратно усыпили животное и вывезли его обратно в лес.

Фото создано при помощи ИИ

Регулярно наведываются в черту города и хищники помельче, но куда более коварные. В конце февраля жители микрорайона Осташково сутки наблюдали у жилых домов лису с признаками бешенства и ждали приезда специалистов для ее отлова. Похожие случаи фиксировались и в пригороде – например, весной рыжая хищница без всякой опаски разгуливала по улицам села Карповка Таврического района, подходя вплотную к заборам и пугая местных жителей.

Однако самыми пугающими случаями остаются встречи с хозяином тайги – медведем. Всплеск активности косолапых наблюдался не только в Омской области, но и в других регионах России. Иногда такие встречи приводили к трагедии. К счастью, для омичей все обошлось, нападений на людей в регионе не было.

В ноябре началась сезонная миграция лосей и косуль, поэтому вероятность увидеть парнокопытных на окраинах населенных пунктов остается высокой. Напомним, что в прошлые годы «набеги» косуль были настолько мощными, что раненых и мертвых животных находили в растаявших сугробах и на заборах.

Фото: vk.com/upr_zhivmir

Без паники, все естественно

Внезапное появление крупного лесного зверя среди дорог и многоэтажек неизбежно запускает в соцсетях волну комментариев с вопросом «откуда он здесь появился?». Теории бывают различными: от экологической катастрофы до побега из зоопарков.

В Управлении по охране животного мира Омской области подчеркивают: выход лесных обитателей к населенным пунктам – это естественный процесс, который фиксировался в регионе и раньше.

– В последнее время омичи все чаще встречают в черте города лосей, косуль, лисиц и даже кабанов. Спешим успокоить – это не признак экологической катастрофы и не «нашествие», – объяснили в Управлении.

Как рассказали специалисты, у лесных «мигрантов» есть вполне приземленные маршруты и мотивы. Чаще всего дикие животные двигаются вдоль поймы Иртыша, которая служит для них природным коридором, отправляются на поиски доступной кормовой базы или же сбиваются с пути во время сезонных переходов и брачного периода. В управлении также отмечают, что некоторые лесные «гости» настолько успешно адаптируются к городской среде, что умудряются подолгу жить по соседству с людьми, оставаясь почти незамеченными.

Тем не менее специалисты напоминают омичам базовое правило безопасности: каким бы спокойным или растерянным ни выглядел зверь на фоне городских многоэтажек, дикое животное никогда не станет игрушкой или домашним питомцем, а его поведение в стрессовой ситуации остается непредсказуемым.

Изображение создано при помощи ИИ

Инструкция по выживанию

Чтобы случайная встреча с представителем омской фауны не закончилась трагедией или разбитой машиной, Управление по охране животного мира дает четкий алгоритм действий для водителей и пешеходов.

– Если вы за рулем, и вам на пути встретился дикий зверь – включите аварийку, остановитесь и дайте животному уйти. Не сигнальте! Резкий звук пугает зверя, он может броситься под колеса или напасть, – посоветовали специалисты.

Для тех, кто столкнулся с лесным гостем во дворе или парке, правила другие. Главное здесь – не спровоцировать у испуганного животного защитную реакцию.

– Не подходите близко к дикому зверю, не пытайтесь погладить или покормить. Не кричите и не делайте резких движений. Просто тихо отойдите в сторону, – отметили в управлении.

В ведомстве также выделяют три главных запрета: нельзя проявлять агрессию и кидать в лесного обитателя предметы, запрещено подкармливать его, поскольку прикорм приучает диких животных к человеку и делает их потенциально опасными, а также не стоит подходить вплотную ради эффектных кадров – это может обернуться тяжелыми травмами.

Если же животное выглядит раненым, явно дезориентировано или проявляет агрессию, необходимо сразу звонить в профильные службы или по единому номеру 112, чтобы инспекторы приняли решение об отлове и безопасном возвращении зверя в естественную среду обитания.

Фото: vk.com/upr_zhivmir

Соседи поневоле

Пока город разрастается вширь, а популяции тех же косуль и кабанов в регионе чувствуют себя вполне комфортно, пути человека и зверя неизбежно будут пересекаться на окраинах. В этой ситуации главная проблема заключается не в самих животных, которые просто следуют инстинктам, а в реакции людей.

Омичи, привыкшие видеть представителей фауны только в зоопарке или на экране смартфона, могут потерять чувство самосохранения и начать воспринимать забредшего во двор лося или кабана как бесплатный аттракцион. Спокойная дистанция, отказ от попыток накормить или загнать зверя в угол и своевременный звонок специалистам – единственный рабочий способ сохранить мирное соседство, при котором лесные гости будут возвращаться в чащу без ущерба для себя и людей.