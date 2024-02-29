Жители СНТ не знают, куда и как вывозить тела погибших животных.

Жители СНТ не знают, куда и как вывозить тела погибших животных.

На территории омского СНТ «Земля Сибирская» и нескольких садоводств по соседству погибли десятки косуль. Как сообщает « НГС55 », участки завалены трупами и неясно, куда и как их вывозить.

Садовое товарищество «Земля Сибирская» расположено в 50 км от Омска, в Любинском районе. Некоторые садоводы живут здесь круглый год. На днях сторож видел около 30 косуль, несущихся по крайней аллее.

– На животных больно и страшно смотреть, Они дикие, и для них незнакомая среда – это шок, ведут себя абсолютно неадекватно. Я сама была свидетелем, как косули со всего маху врезались головой в забор, упали, поднялись – и опять туда же! – рассказала председатель садового товарищества Елена Шалаева.

Начальник управления охраны и использования животного мира минприроды Андрей Цехмистер рассказал, что отлавливают косуль только в городе. Оттуда вывезли в лес уже 126 животных.

– В бригады входят наши специалисты, работники ветеринарной службы и бюджетного учреждения «Управление по охране животного мира», дежурят пять дней в неделю. Хотя пик миграции уже прошел, животные находятся в городе до сих пор. К примеру, недавно были отловлены три косули – две зашли на территорию гимназии № 150, еще одна была замечена возле учебного заведения на улице Ватутина, – рассказал Цехмистер.

Сообщать о косулях, попавших в беду на территории города можно на горячую линию минприроды по телефону 8-913-612-37-09.