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В Омске внесут изменения в планировку территории возле Привокзальной площади. Это необходимо для завершения строительства гостиницы на улице Леконта, 8, возведение которой затянулось на долгие годы. Расходы на разработку документации полностью возьмет на себя Андрей Гунько, по обращению которого и было выдано соответствующее разрешение.

Речь идет о территории площадью 12,66 гектара, расположенной между Ленинградской площадью, проспектом Карла Маркса, улицей Братской, железнодорожными путями и берегом Иртыша. Участок находится на границе Центрального и Ленинского округов.

В распоряжении также указано, что проект касается достройки здания с кадастровым номером 55:36:090303:10791. На сегодняшний день его готовность составляет 68 %.

Разработку документации и ее передачу в департамент архитектуры необходимо завершить до 30 декабря 2026 года.

Отметим, что еще три года назад недостроенную гостиницу площадью 7,4 тысячи квадратных метров выставляли на продажу. На тот момент здание оставалось без внутренней отделки. Будущим покупателям обещали гостиничные номера, ресторан с панорамным видом на последнем этаже, конференц-зал и целый комплекс тематических бань.

Позднее, в сентябре 2025 года, Региональная энергетическая комиссия Омской области определила стоимость подключения объекта к электросетям АО «Омскэлектро». Для Гунько и остальных собственников долей плату за технологическое присоединение по индивидуальному проекту установили на уровне 5,92 млн рублей без НДС.