Фото: пресс-служба омского Минкульта

В Омской области лебеди не спешат покидать водоемы, несмотря на приближение холодов. Омичи беспокоятся за судьбу птиц и опасаются, что с наступлением морозов те могут погибнуть. В региональном Управлении по охране животного мира объяснили, почему пернатым не грозит опасность и когда им действительно может понадобиться помощь.

Как рассказал инспектор отдела охотничьего хозяйства Полтавского района Анатолий Тищенко, который наблюдает за лебедями уже 12 лет, птицы хорошо переносят даже суровые сибирские зимы. Благодаря особенностям строения оперения они способны выдерживать морозы до −30 °C.

– Лететь им еще далеко. Они здесь сидят, нагуливают жир, – заявил специалист.

Задерживаться в регионе лебедям позволяет и обильная кормовая база. Пока пищи достаточно, птицы могут не торопиться с миграцией. При этом зависимость от открытой воды у них снижается: необходимую влагу лебеди получают в том числе из снега.

Специалисты также успокоили омичей, обеспокоенных судьбой уток. По словам представителей управления, птицы не примерзают ко льду и покидают водоемы, когда приходит время.

– Не стоит переживать и за уток. Они не примерзнут и улетят вовремя – природные инстинкты подскажут им правильный срок. Как и лебеди, утки сами регулируют время отлета, и помощь человека им не нужна, – добавили в Управлении по охране животного мира.

В ведомстве призвали омичей не вмешиваться в жизнь птиц без необходимости. Обращаться за помощью следует только в том случае, если у лебедя обнаружены травмы или он не может самостоятельно передвигаться. В остальных ситуациях поводов для беспокойства нет.