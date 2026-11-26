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Сегодня, 26 ноября, на заседании Законодательного Собрания Омской области вручили дипломы стипендиатам имени В. А. Варнавского. Церемонию провел председатель областного парламента Александр Артемов, в ней участвовал губернатор Омской области Виталий Хоценко, а также представители областных министерств и ОмГТУ.

Стипендия назначена на 2026–2027 учебный год. Ежегодно ее получают пять студентов ОмГТУ очной формы бакалавриата, специалитета и магистратуры, размер выплаты – 50 тысяч рублей. Претендовать на нее могут хорошисты и отличники, которые участвуют в олимпиадах и занимаются научно-исследовательской деятельностью.

В этом году дипломы получили пять человек – все из машиностроительного института. Ирина Бондарева и Софья Петрашко учатся по направлению «Материаловедение и технологии материалов», Александр Вебер и Андрей Горбачев – по направлению «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств», Александр Стоян – по направлению «Проектирование технологических машин и комплексов».

– Благодарю учащихся за вклад в развитие российской науки, – сказал Александр Артемов.

Стипендию учредили в 2023 году в память о первом председателе областного парламента. Владимир Варнавский был выпускником ОмГТУ. С 2023 года список стипендиатов определяет сам университет, а Законодательное Собрание его согласовывает.

Напомним, что год назад стипендии имени Варнавского на 2025–2026 годы вручили пятерым студентам ОмГТУ прямо на заседании областного парламента.