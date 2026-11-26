Фото: Анна Крупко

Омский политех приглашает студентов и сотрудников подать заявку на стипендию правительства Китая. Она дает возможность получить высшее образование в китайском вузе, пройти стажировку или отправиться в страну для научной работы, сообщили в вузе.

Претендовать на стипендию могут граждане России, которые очно учатся в вузе, а также научные, преподавательские и административные работники российских вузов и научных организаций. Победители освобождаются от платы за обучение, получают медицинскую страховку и место в общежитии либо субсидию на жилье. Ежемесячная выплата составит 2 500 юаней для бакалавров, 3 000 юаней для магистрантов и 3 500 юаней для участников программ докторантуры.

Будущих участников в ОмГТУ просят написать на madergach@omgtu.ru – вуз добавит кандидата на российскую платформу. Дальше участник заполняет заявки на российской платформе и в системе Стипендиального совета Китая. До 13:00 по омскому времени 23 декабря вуз должен подтвердить заявку, а к этой же дате российский оператор должен получить по почте подписанный оригинал согласия на обработку персональных данных.

Тем, кто поступает на бакалавриат, до 2 декабря нужно зарегистрироваться на вступительное тестирование CSCA. Кроме того, 27 ноября в 14:00 по омскому времени российский оператор проведет открытый вебинар о конкурсе.

Годом ранее на программу поступило 186 заявок, российская сторона рекомендовала 134 кандидатов, китайская одобрила 120. В новом наборе мест на семь больше.