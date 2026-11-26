Фото: Пресс-служба министерства образования Омской области

Советник директора по воспитанию школы № 96 Омска Елена Кочина представила регион на Всероссийском форуме «Молодым хранить память». Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Омской области.

Форум прошел в Московском педагогическом государственном университете и объединил больше 200 представителей из 60 регионов России. Школа № 96 – опорная площадка Минпросвещения России по проекту «Без срока давности», посвященному сохранению памяти о преступлениях нацистов против мирного населения в годы Великой Отечественной войны. Кочина участвовала в педагогическом интенсиве 19–21 ноября.

На пленарной части форума выступили первый заместитель министра просвещения России Александр Бугаев и первый проректор университета Наталья Склярова. Для представителей опорных площадок организовали отдельную образовательную программу. Педагогам показали возможности электронных фондов Президентской библиотеки, где хранятся архивные документы о войне, блокаде Ленинграда и преступлениях нацистов.

На форуме передали капсулы с землей с Мамаева кургана в музеи опорных площадок проекта. В рамках фестиваля «Кино на службе Отечеству» показали драму «Небес Пересвет» режиссера Олеси Шигиной. Проект «Без срока давности» реализуется при поддержке Минпросвещения России, а его мероприятия проводит Московский педагогический государственный университет.