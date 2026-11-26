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Жители микрорайона «Зеленая река» поинтересовались сроками строительства школы в комментариях под трансляцией «Диалог с губернатором». Сейчас дети из микрорайона ходят в школу № 21 на Волгоградской, и одна из местных жительниц рассказала об опасности перехода дороги из-за проезжающих фур.

В мэрии заявили, что строительство школы ведется. Разрешение на строительство действует до апреля 2028 года. Уточнили в администрации и адрес: школа должна появиться на участке с кадастровым номером 55:36:130126:8787 площадью 2,2 гектара.

Однако сами жители сообщили, что никакой стройки нет. Даже фундамент на участке отсутствует.