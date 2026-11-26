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В Омске детский сад на Магистральной закрыт с июля, а ремонт все никак не закончат. Родители воспитанников пожаловались в паблике «Омск ВК»: работы начались 1 июля и должны были завершиться к началу сентября, но и 26 ноября они продолжаются.

Детям на это время предоставили места в других садах по всему Советскому округу. В мэрии подтвердили, что сад не принимает воспитанников и ремонт идет. По данным городской администрации, работы по системе отопления находятся на стадии завершения, а подрядчик устраняет нарушения, чтобы запустить отопление в полном объеме.

Точные сроки завершения ремонта в горадминистрации назвать не могут. О возобновлении работы детского сада омичей обещали оповестить через родительские чаты.