Стипендии имени Варнавского вручили студентам прямо на заседании Заксобрания

Пять стипендиатов обучаются в ОмГТУ по образовательным программам инженерно-технических специальностей и показали хорошие результаты в учебе и научной работе.

Пресс-служба Заксобрания Омской области

Сегодня, 27 ноября 2025 года, на заседании областного парламента прошло торжественное вручение стипендий Заксобрания Омской области имени Варнавского на 2025–2026 гг.

Все пятеро стипендиатов успешно учатся и занимаются наукой в Омском государственном техническом университете. Трое представляют факультет транспорта, нефти и газа – это шестикурсник Сергей Гладков, пятикурсники Вадим Медведев и Никита Олейник; Дмитрий Кузнецов является студентом первого курса магистратуры машиностроительного института, а Любовь Лысенко – студентка первого курса магистратуры энергетического института.

Не случайно стипендию традиционно вручают студентам ОмГТУ, обучающимся по образовательным программам инженерно-технических специальностей, ведь сам первый и бессменный на протяжении многих лет спикер Заксобрания Владимир Варнавский был выпускником Омского политеха.

Уточним, что стипендия в размере 50 тысяч рублей единовременно выплачивается пяти студентам ОмГТУ начиная с 2024 года. Кандидатуры выбирает вуз, а утверждает областной парламент.