Погибший разозлил оппонента.

Тюкалинский городской суд Омской области вынес приговор по уголовному делу в отношении ранее неоднократно судимого 45-летнего местного жителя. Он признан виновным в убийстве.

В зале суда установлено, что обвиняемый накануне Международного женского дня распивал алкоголь в гостях у приятеля в Тюкалинске. Однако мирные посиделки переросли в конфликт, после того как потерпевший оскорбительно высказался о зэках. В результате злоумышленник нанес оппоненту не менее шести ножевых ранений.

Потерпевший скончался в результате полученных травм. Обвиняемый после преступления пришел в отдел полиции, чтобы признаться в содеянном. Вину он признал полностью.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил ему наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии особого режима. Приговор в законную силу не вступил.