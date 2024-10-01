Фигуранту уголовного дела грозит до 2 лет лишения свободы. Дело будет рассматриваться в суде.

В отношении 61-летнего жителя Тюкалинского района возбудили уголовное дело за незаконную охоту на лося. Его обвиняют по п. «а» ч. 1 ст. 258 УК РФ (незаконная охота с причинением крупного ущерба).

По версии правоохранителей, вечером 26 августа сельчанин вблизи села Белоглазово без разрешения и вне законных сроков подстрелил из карабина «Вепрь» лося.

Не имея навыков разделки убитого животного, мужчина отправился в деревню за помощью. В это время тушу лося обнаружил инспектор Управления по охране животного мира, который обратился в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов задержали охотника. Вину в совершении преступления мужчина признал полностью. Также он добровольно возместил причиненный региональному Минприроды ущерб на сумму 80 тыс. руб.

Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка № 33 в Тюкалинском судебном районе Омской области для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает наказание до 2 лет лишения свободы.