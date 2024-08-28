Теперь его ждет суд и наказание в виде штрафа или лишения свободы.

Директор охотничьего хозяйства в Тюкалинском районе Омской области обнаружил в лесу около села Белоглазово тушу лося. Он обратился в полицию. Следственно-оперативная группа выехала на место и по горячим следам задержала нарушителя.

Им оказался охотник из Тюкалинска. Он проверял места, где ранее охотился, и заметил лося. Не имея специального разрешения, мужчина с трех выстрелов убил животное. Тушу оставил в лесу, чтобы вернуться позже и разделать ее.

Полицейские задержали мужчину, когда он возвращался из леса домой. У него изъяли карабин и патроны.

На мужчину завели уголовное дело о незаконной охоте. Ему грозит штраф до 500 тыс. рублей или лишение свободы на 2 года.