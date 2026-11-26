Omskinform.ru

Открыт прием заявок на третий поток программы «Время героев» – обучение в нем пройдут участники и ветераны специальной военной операции, у которых пока нет законченного высшего образования. Цель программы – дать им диплом вуза и управленческие компетенции, сообщили в пресс-службе программы. При отборе учитывают боевые заслуги, мотивацию и готовность учиться.

Учиться участники будут три года – полный курс высшего образования обычно рассчитан на четыре. Выпускники получат диплом Президентской академии. Направления подготовки – государственное и муниципальное управление, право, финансы, проектное и процессное управление, анализ данных и цифровые системы. Военнослужащих зачислят слушателями в МВОКУ, при этом с военной службы им увольняться не придется.

– Мы задали высокую планку интенсивности обучения. Чтобы выдержать график, участнику программы нужно сосредоточиться на учебе целиком, ее не получится совмещать с работой. Поэтому продумали введение стипендии для всех участников президентской программы, на весь период обучения – в размере примерно 100 тысяч рублей в месяц. Будет обеспечено проживание, – рассказал ректор Президентской академии Алексей Комиссаров.

Практическая подготовка включает выездные модули и наставничество – наставниками станут участники первого и второго потоков. Заявки на третий поток принимают с 9 ноября до 25 января 2027 года. К отбору допускаются граждане России, проявившие мужество и героизм на СВО, со средним общим, средним профессиональным или незаконченным высшим образованием.