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24 ноября в Омске продолжился фестиваль «Музыкальное сердце театра»: на сцене ТЮЗа московский «Театр РОСТА» в Царицыно показал спектакль «Дорога» (16+) о событиях нашего времени. По сюжету пассажиры поезда «Севастополь-Москва» в пути вспоминают пережитое, а истории героев основаны на свидетельствах очевидцев. Поставила спектакль режиссер Екатерина Симонова – коллега Нонны Гришаевой по Вахтанговскому театру и представитель театральной династии вахтанговцев Симоновых.

– Это идея художественного руководителя «Театра РОСТА» и продюсера спектакля Нонны Валентиновны Гришаевой, – рассказала Симонова. – Автор – Игорь Севак, военный корреспондент, он писал эссе. Авторы поэтических текстов – Ольга Старушко и Павел Кухмиров, они живут на наших территориях.

Сквозная линия постановки – отношения бойца ополчения с позывным «Байрон» и одесситки Ирины, ополченской медсестры. Роль Байрона исполнил Владислав Калашников, которому обычно достаются романтические и сказочные персонажи. Актер признался, что был счастлив узнать о роли, хотя армия ему далека, и он проводил внутреннюю работу с собой. Ирину играет Дарья Позднякова – для нее это первая масштабная роль в театральной карьере и самая сложная, в первую очередь эмоционально.

В спектакле звучат мелодии «С чего начинается Родина», «Вставай, страна огромная», «Жди меня» и другие песни, а герои поют рок-баллады Севака на стихи Старушко и Кухмирова. Каждая песня – самостоятельный номер, поэтому постановку можно назвать «спектаклем-концертом». Идет «Дорога» в офф-программе фестиваля и отмечена специальной наградой Национальной премии – «Первый музыкальный спектакль о СВО».