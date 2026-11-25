Омская епархия

В Москве и Омске отметили 80-летие патриарха Московского и всея Руси Кирилла, которое он отпраздновал 20 ноября. В день юбилея архиереи Омской митрополии сослужили предстоятелю в храме Христа Спасителя, а в храмах самого Омска прошли молебны за патриарха.

После литургии в Сергиевском зале храма Христа Спасителя представители епархий поздравили патриарха с круглой датой. От имени духовенства и верующих Омской митрополии митрополит Дионисий передал в подарок резную икону «Архистратиг Михаил – Грозных Сил Воевода», созданную омским художником-резчиком Павлом Мининым.

Кроме того, 22 ноября в Омской филармонии открылась фотовыставка, рассказывающая о жизни и служении предстоятеля.