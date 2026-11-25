фото: https://vk.ru/omskdrama

После громкого секс-скандала с народным артистом РФ Александром Гончаруком в Омском государственном академическом театре драмы срочно вводят в спектакли других исполнителей. Любимый многими зрителями артист вынужденно ушел в отпуск на неопределенный срок на фоне обвинений в домогательствах бывших студенток музыкально-педагогического колледжа, где он преподавал.

«Омск-информ» внимательно изучил афишу Омской драмы до конца года и собрал отзывы зрителей театра по поводу равноценности замены. Спойлер: билеты на спектакли никто не сдает.

Народного заменили на народного и заслуженных

Без Гончарука уже отыгран спектакль «Ханума» (12+), роль князя Вано Пантиашвили теперь исполняет народный артист РФ Валерий Алексеев. Музыкальный, веселый, легкий водевиль, способный поднять самое плохое настроение, в репертуаре театра драмы уже 15 лет. Для Алексеева это возвращение к роли, изначально он был утвержден на нее главным режиссером Георгием Цхвиравой в 2011 году.

В «Утиной охоте» (16+) роль Кушака досталась Евгению Фоминцеву. В пьесе это начальник главных героев – Зилова и Саяпина. Автор пьесы Александр Вампилов так описывает своего героя: «мужчина солидный, лет около пятидесяти». Фоминцеву 43, вполне себе равный возраст герою пьесы. Актер лишь с августа 2026 года служит в Омском академическом театре драмы, до этого он много лет (с 2004 года) работал в «Пятом театре» и был там главной звездой.

– Фоминцев, кстати, очень даже неплохо сыграл роль Кушака в «Утиной охоте», заменив Гончарука. Прям вот на своем месте и по темпераменту, и по интонации. Зал был полный, никто билеты не сдавал. И бурные овации в конце спектакля, – отметила одна из зрительниц в соцсетях.

Фото: PR-служба Омской драмы

А вот для спектакля «Смит и Вессон» (16+), где Гончарук играл роль Джерри Вессона, замены, видимо, не нашлось. Спектакль перенесен с 25 ноября 2026 года на 23 февраля 2027 года.

– Сохраняйте билеты, те же места остаются за вами, – ответили в кассе театра.

В кулуарах говорят, что главная причина отмены – отсутствие второго состава, хотя на сайте культучреждения в действующих лицах и исполнителях на эту роль значится все тот же Фоминцев.

Дядь Митя и Мертвое тело

Купца Амоса Панфилыча Барабошева в спектакле «Правда – хорошо, а счастье лучше» (16+) вместо Гончарука сыграет Артем Ильин. Комедия Островского идет в драмтеатре с 2017 года. Режиссер Роман Самгин поставил пьесу как праздничную сказку для взрослых.

– Я поставил эту пьесу, потому что в омском театре есть замечательные артисты старшего поколения. Артистов такого уровня мало. Если зритель хочет посмотреть не просто житейскую историю на все времена, какой эта пьеса является, а увидеть настоящую актерскую игру, то ему, конечно, нужно идти на «Правда – хорошо, а счастье лучше», – говорит Самгин.

В спектакле «Любовь и голуби» (16+) Гончарук играл роль дяди Мити (Митяя Вислухина). Теперь вместо него на сцену выйдет заслуженный артист РФ Олег Теплоухов. Оценить его игру в роли соседа легендарной семьи Кузякиных будет интересно 28 ноября и 24 декабря. Теплоухов сыграет и в спектакле «Три товарища» (16+), где в образе Блюменталя блистал Гончарук.

фото: https://vk.ru/omskdrama

Спектакль «Вино из одуванчиков» (12+) по пьесе Дамира Салимзянова, созданный на основе культового романа Рэя Брэдбери, тоже остался без народного артиста. Лео Ауфмана в новом составе сыграет Иван Курамов.

В «Небе позднего августа» (16+) Гончарук играл Николая, эта роль отдана заслуженному артисту РФ Владиславу Пузырникову. Народный артист РФ Михаил Окунев подхватит роль друга дома Михайла Александровича Ракитина в постановке «Месяц в деревне» (16+).

В «Зойкиной квартире» Александр Гончарук играл Мертвое тело Ивана Васильевича. По сюжету этот персонаж числится как «мертвецки пьян», но на сцене ведет себя довольно активно, он яростно распевает частушки в буденовке и с аккордеоном. Вместо народного артиста РФ на сцену выйдет Евгений Фоминцев.

В уже культовом спектакле «Магнит. Омская история» (16+) Гончарук играл персонажа, который наравне с главным героем задает тон всему действию – это Конструктор, представший сразу в нескольких ипостасях: дознавателя, безымянного свидетеля, проводника в загробный мир. С этим таинственным незнакомцем Магнит ведет бесконечный разговор, в новом составе в его образе предстанет заслуженный артист РФ Руслан Шапорин. Он же станет графом Альмавивой вместо Гончарука в постановке «Безумный день, или Женитьба Фигаро» (16+).

Расплюева в «Свадьбе Кречинского» (16+) отыграет народный артист РФ Валерий Алексеев.

Камерная сцена

На камерной сцене имени Татьяны Ожиговой в спектакле «Камера обскура» (16+) в роли главного героя Бруно Кречмара вместо Гончарука выйдет Владислав Пузырников. Также на этой сцене играют поэзоконцерт «Рубцов/Рыжий/Риф-мы» (18+). Актеры читают стихи Николая Рубцова и Бориса Рыжего, а также исполняют музыкальные композиции на эти стихи. В постановке Гончарук участвовал наряду с другими артистами: Олегом Теплоуховым, Артемом Ильиным, Леонидом Калмыковым, Иваном Курамовым, Александром Соловьевым и Александром Вальтером. Его, по всей видимости, заменит Игорь Костин.

Еще один спектакль, где заменят Гончарука, называется «Альбом» (16+) – это постановка по произведениям Аркадия Аверченко. Режиссер – Георгий Цхвирава. У спектакля есть подзаголовок – «Семь способов соблазнения».

– Мы все не те, за кого нас принимают, – говорит один из героев спектакля.

Александр Гончарук появлялся на сцене в начале постановки, играл коммивояжера, в котором странный незнакомец разглядел кардинала, им станет Артем Ильин. В финале, где он пребывал в образе вора, пойманного с поличным, но сумевшего выкрутиться благодаря тайне изменяющих друг другу супругов. Здесь на сцену выйдет Евгений Фоминцев.

В спектакле «Сто лет одиночества» (16+) Гончарук участвовать также не будет.

Добавим, что Александр Гончарук служит в Омском академическом театре драмы с 1987 года и за это время сыграл более 50 ролей. В 2024 году получил звание народного артиста России, имеет ученую степень доктора педагогических наук и профессорское звание. В музыкально-педагогическом колледже, где произошел скандал, он вел актерский курс, был мастером двух потоков. Из учебного заведения артист уволился сразу после скандала.