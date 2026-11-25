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В Омске на аукцион выставили четыре старинных здания в Центральном округе – все они признаны объектами культурного наследия и все находятся в аварийном состоянии. Распоряжение о торгах подписал первый заместитель мэра, директор департамента имущественных отношений Евгений Романин.

Среди лотов – двухэтажный «Жилой дом купца С. М. Свекрова» на Булатова, 104, площадью 160,4 кв. метра и двухэтажное «Никольское городское мужское училище» на Красных Зорь, 23, площадью 309,2 кв. метра.

Также на торги выставили одноэтажный «Жилой дом» на Успенского, 2, площадью 147 кв. метров и двухэтажный «Дом, где размещалась конспиративная квартира и штаб района восстания 22 декабря 1918 г.» на Рабиновича, 88, площадью 434,5 кв. метра.

Все четыре дома уже перевели из жилых в нежилые. Использовать их разрешено для административно-хозяйственной деятельности, если она не запрещена законом и не противоречит требованиям к объектам культурного наследия.

Договор аренды планируют заключить почти на 49 лет – 48 лет 11 месяцев и 29 дней. Годовая арендная плата составит от 147 до 434,5 рубля в зависимости от объекта.

Заявки принимают с 25 ноября по 22 декабря, итоги аукционов планируют подвести 25 декабря. Новым арендаторам придется заняться восстановлением исторических помещений.