Фото: vk.ru/belcanto_omsk

13 декабря, во Всемирный день хорового пения, в Омске – Культурной столице 2026 – состоится торжественное открытие Центра хорового искусства. Он будет располагаться в самом сердце Омска, на улице Декабристов, 98, буквально через дорогу от СКК имени Блинова.

Для омской певческой школы создание хорового центра – прорывной этап в развитии. Специализированная площадка даст любителям хорового пения широчайшие возможности. Это и ультрасовременные репетиционные классы, и собственная студия звукозаписи, и камерный концертный зал. В центре будет кипеть настоящая творческая жизнь – планируются мастер-классы, образовательные интенсивы, творческие встречи и концерты.

Открытие центра стало возможным благодаря финансовой поддержке группы компаний «Трамплин», АНО ЦТИС «Культурная Столица» и личной заинтересованности меценатов Святослава и Павла Капустиных.

– Любительское хоровое движение в регионе развивается очень активно: в каждом вузе и в каждом учебном заведении специального профессионального образования есть творческие, певческие объединения, – говорит руководитель Центра хорового искусства Татьяна Капустина. – Хотелось бы собирать омскую молодежь в творческом центре, где существует коллаборация, коммуникация, совместные проекты, мастер-классы, лектории, где всем будет интересно узнать что-то новое.

На базе центра уже сегодня работают молодежные творческие коллективы, демонстрирующие высокое исполнительское мастерство. Так, в этом году камерный хор омской молодежи Bel Canto стал финалистом федерального проекта «Ну-ка все вместе хором».

Хоровые традиции Омской области имеют богатую историю, в последние годы в Омске успешно проходят такие певческие проекты, как Международный конкурс-фестиваль «Хоровые игры Сибири», Всероссийский фестиваль исполнителей в жанре акапела «Акапелла Универсум», проект «Поющие города». Скорое открытие Центра хорового искусства позволит Омску стать одним из лидеров этого движения по всей стране – петь в Омске всегда умели, теперь у хоров появился свой дом. А когда есть дом и поддержка близких по духу людей, успех приходит быстрее.