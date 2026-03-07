С триумфом – в финал: хор Bel Canto из Омска поднял 100 экспертов на шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!»

Члены жюри были настольно впечатлены выступлением омичей, что хору Bel Canto не пришлось отстаивать первое место с помощью вокального дуэта. Впереди – финал.

скан

Накануне стало известно, что омский молодежный камерный хор Bel Canto под руководством Татьяны Капустиной одержал триумфальную победу на проекте телеканала «Россия 1» «Ну-ка, все вместе! Хором!». Коллектив получил единогласное одобрение всех 100 экспертов и дошел до финала.

Несмотря на многочисленные приглашения ранее, Bel Canto впервые участвовал в популярном шоу на федеральном канале. И сразу – феноменальный успех.

Выступление омичей было сопряжено с серьезным вызовом: предшествующие коллективы установили высокую планку, получив 100, 100 и 99 баллов. Bel Canto предстояло набрать минимум 99 голосов для дальнейшего прохождения в финал.

скан

Омичи блестяще исполнили сложное и атмосферное произведение американского композитора Эрика Уитакра (Eric Whitacre) «Lux Aurumque». Эксперты «на стене» поднимались один за другим, кульминацией стало единодушное решение всех 100 членов жюри.

Звезды жюри, включая певиц Ёлку, Этери Бериашвили, продюсера Иосифа Пригожина, соведущего шоу Сергея Лазарева, были покорены исполнением омичей. Эксперты отметили «невероятно чистое звучание», «ангельский хор голосов» и «невероятное слияние голосов», назвали исполнение «настоящим классическим хоровым звучанием». Прозвучало: «Это сногсшибательно, это – ювелирно!», «Как хочется жить!».

Благодаря выдающейся ансамблевой слаженности и эмоциональной глубине, Bel Canto занял первое место, обеспечив себе выход в финал без необходимости вокального дуэта с сильнейшими соперниками.

скан

Руководитель хора Татьяна Капустина подчеркнула ценность участия в проекте для популяризации хорового искусства в формате шоу, отметив, что это серьезное испытание и проверка на прочность для коллектива.

Она также выразила благодарность Группе компаний «Трамплин», лично Святославу Капустину и Павлу Капустину за постоянную поддержку коллектива.

Она подчеркнула, что Омск является активным центром хоровой культуры, где при поддержке Группы компаний «Трамплин» регулярно проводятся масштабные хоровые фестивали, такие как «А капелла универсум» и предстоящие V «Хоровые игры Сибири».

скан

Для участия в записи финала шоу «Ну-ка, все вместе! Хором!» Bel Canto выезжает в Москву уже сегодня вечером.

Татьяна Капустина рассказала РИА «Омск-информ» о деталях участия в популярном проекте федерального телеканал. Материал об этом выйдет позже.