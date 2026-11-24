Фото: Пресс-служба Министерства молодежной политики Омской области

В Омске прошел финал сезона Центральной лиги Международного союза КВН. За главный кубок боролись три команды, а победу одержала «30/22» из Читы, сообщили в пресс-службе министерства молодежной политики Омской области. Всего в играх лиги участвовали 40 коллективов.

В решающем вечере 24 ноября встретились читинская «30/22», омские «Сибиряки» из Омской академии МВД России и «Сборная ФСИН РФ» из Москвы. Финалисты выступили в пяти конкурсах: «Визитка», «Разминка», «Сложная ситуация», «Капитанский конкурс» и «Музыкальное домашнее задание». Второе место заняла «Сборная ФСИН РФ» с 23,3 балла, третье – «Сибиряки» с 22,6 балла. Лучшим актером признали Матвея Фисенко из омской команды, лучшей актрисой – Катю Долганеву из «30/22».

– Когда объявили результаты, это была невероятная эйфория, которую сложно с чем-то сравнить. Сейчас эмоции немного улеглись, но мы все очень рады первому месту. Готовились к выступлению интенсивно. За последние четыре дня мы спали всего по два часа в сутки, но сегодняшний результат определенно стоил этих усилий, – рассказал капитан победителей Григорий Фомин.

По его словам, надежда на победу была, хотя до последнего нельзя быть ни в чем уверенным. Самым сложным во время игры оказалось справиться с волнением и показать все, на что способна команда.

Отметим, что статус Центральной лиги Международного союза КВН Омская официальная лига получила в 2026 году. Решение приняли по итогам 37-го фестиваля «КиВиН-2026» в Сочи.