Омск-Информ
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·Общество

Однако обойти соперников и пройти в следующий этап ей не удалось.
В минувшую пятницу в юмористическом шоу «Лига городов» (16+) на ТНТ снова приняли участие омичи. На этот раз в борьбу за 10 млн рублей вступила команда «6:30».
Рассмешить членов жюри омичам, которые участвуют в шоу впервые, не удалось. Однако они отметили, что не расстроились, а решили становиться лучше и смешнее.
Ранее на ТНТ выступила другая омская команда – «ВВ». Для ребят из «ВВ» это была уже третья попытка.
·Общество

Однако обойти соперников и пройти в следующий этап ей не удалось.
В минувшую пятницу в юмористическом шоу «Лига городов» (16+) на ТНТ снова приняли участие омичи. На этот раз в борьбу за 10 млн рублей вступила команда «6:30».
Рассмешить членов жюри омичам, которые участвуют в шоу впервые, не удалось. Однако они отметили, что не расстроились, а решили становиться лучше и смешнее.
Ранее на ТНТ выступила другая омская команда – «ВВ». Для ребят из «ВВ» это была уже третья попытка.