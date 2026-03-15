«Веселый Есенин» не помог омской команде КВН в Высшей лиге

Жюри впечатлило домашнее задание «Омской сборной», шуточный байопик о поэте.

Вчера, 14 марта, на Первом канале показали первую ⅛ финала Высшей лиги КВН 2026 года. В ней выступила команда «Омская сборная».

Соперниками омичей стали «Это они» (Москва), «Евразия» (Челябинск), «Донецкий Кряж» (Донецк), «Сделано на Сахалине» (Сахалинская область).

«Омская сборная» в конкурсе приветствия решила сыграть на патриотизме, выйдя на сцену с землячкой, «Мисс Европы-2026» Ксенией Гнединой. Омичка продемонстрировала платье в виде триколора. Особенно удачной получилась шутка про альтернативу интернету – почту.

Довольно бодро ребята показали себя в конкурсе разминки. Особенно «зашло» жюри музыкальное домашнее задание, шуточный и трогательный байопик о жизни Сергея Есенина. Максим Гусаров сыграл самого мятежного поэта, а его супруга Дарья Гусарова – Айседору Дункан. Как оказалось, несколько раз показанный в Омске номер на уровне Высшей лиги выглядел не таким ярким и как будто слегка «недокрученным».

Однако жюри номер «зашел», и они заговорили стихами, вдохновившись поэзией Есенина. Ведущий Валдис Пельш в конце игры заявил, что ему ближе поэзия Серебряного века. А известный комментатор Денис Казанский отметил особенное чувство юмора.

– В Омске особенное чувство юмора! – подчеркнул Казанский, который, кажется, целый вечер прохохотал над шутками «Омской сборной».

К сожалению, команде не удалось пройти в следующий этап, в четвертьфинал. А настоящим открытием вечера стала команда «Сделано на Сахалине».

Ведущий Дмитрий Хрусталев пригласил «Омскую сборную» побороться за Высшую лигу в следующем году.

Отметим, что в другой игре ⅛ финала попытает счастья еще одна омская команда, «ВВ».