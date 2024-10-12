Команда не смогла пройти во второй тур телевизионного шоу.

В минувшую пятницу на ТНТ вышел второй выпуск юмористического шоу «Лига городов» (16+). В нем приняла участие омская команда «ВВ». Это уже третья попытка омичей побороться за главный приз – 10 млн рублей.

– Мы уже третий раз участвуем в проекте, и это не просто привычка – это настоящая страсть! Наша мотивация заключается в том, чтобы развиваться как команда, экспериментировать с новыми идеями и делиться своим творчеством со зрителями, – поделились участники команды.

Омичам не удалось рассмешить наставников шутками про советские фильмы и Бьянку Цензори, и во второй тур команда не прошла.