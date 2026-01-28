Омск-Информ
Омские команды КВН прошли в Высшую лигу на Первом канале

А омская лига получила новый статус.

Две омские команды КВН прошли в Высшую лигу на Первом канале. Это «Омская сборная» и «ВВ».

Также на 37-м фестивале «КиВиН-2026» в Сочи Омская официальная лига КВН впервые получила статус Центральной лиги Международного союза КВН. Это значит, что область сможет принимать команды из других регионов и проводить соревнования общероссийского уровня.

Отметим, что «Омская сборная» получила специальный приз Росмолодежи.

