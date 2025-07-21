Звание чемпиона престижного международного фестиваля, специальная награда жюри, масса впечатлений – все это омский хор Bel Canto привез из Поднебесной.

Поездка в Китай для омского хора Bel Canto («Бель Канто»), представляющего АНО «Центр творческих инициатив Сибири «Культурная столица», завершилась триумфально! Коллектив удостоен звания чемпиона на II Китайском международном хоровом фестивале молодых исполнителей в городе Шэньчжэнь. А специальную награду жюри – «Лучший дирижер» – получила руководитель и дирижер хора Татьяна Капустина.

РИА «Омск-информ» уже сообщало о начале поездки омичей в Поднебесную, продлившейся с 15 по 20 июля. Участники рассказали о второй половине визита.

…Уровень организации поражал: все было продумано до мельчайших деталей, каждому участнику уделялось максимум внимания, создавая атмосферу заботы и поддержки. Профессионализм участников фестиваля, как среди молодежных, так и детских коллективов, был поистине впечатляющим – это ощущалось на каждом этапе: от репетиций до выступлений.

Пятница, 18 июля, стала кульминацией пребывания в Китае. Утром хор Bel Canto представил свою конкурсную программу экспертному жюри в номинации «Камерные хоры». Трепет ожидания, напряженная концентрация, волнение – все это смешалось в единый коктейль эмоций, который разделяли все. Выступление прошло на одном дыхании, каждая нота, каждый вздох, каждый взгляд – все было отточено до совершенства и является результатом многомесячной кропотливой работы. После выступления, не успев оправиться от волнения, участники хора отправились на флешмоб у Центра искусств Хуася, где их встретили восторженные зрители.

Суббота, 19 июля, – день торжественной церемонии закрытия фестиваля. На величественной сцене, под сиянием софитов, вновь зазвучала музыка, объединяющая культуры, наполненная духом дружбы и вдохновения. Именно в этот вечер хор Bel Canto стал чемпионом в номинации «Камерные хоры», набрав 94,2 балла! Это был момент абсолютного счастья для всех причастных: все усилия, трудности, бессонные ночи, многочасовые репетиции окупились сполна.

– Во время церемонии закрытия нас торжественно пригласили на сцену для вручения награды. В этот трогательный момент зазвучал гимн России, и мы, стоя на сцене, со слезами радости на глазах пели его всем хором. Это был не просто момент триумфа, а момент глубокой гордости за свою страну, культуру и тот путь, который мы прошли вместе, – поделились участники хора.

А специальная награда жюри – «Лучший дирижер», которую вручили Татьяне Капустиной, стала признанием ее таланта, самоотдачи, невероятного профессионализма, умения вдохновить и объединить молодых вокалистов.

Эта победа приобретает особое значение в свете того, что Омск носит почетное звание молодежной столицы России, а в следующем году станет культурной столицей. Победа омичей на международном уровне – достойное подтверждение этого статуса, демонстрация высокого уровня хорового искусства России. И конечно же, гордость за Омск, за Сибирь.

– Искренне благодарим АНО «Центр творческих инициатив Сибири «Культурная столица» за поддержку и веру в нас, за возможность представить хоровое искусство России за ее пределами, – написали на своей странице в соцсети участники хора.

Добавим, что поездка омского хора Bel Canto («Бель Канто») в Китай состоялась при поддержке группы компаний «Трамплин».

Фото: омской хор Bel Canto.