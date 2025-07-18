Хоровой коллектив Bel Canto под руководством Татьяны Капустиной принимает участие в престижном фестивале в китайском Шэньчжэне.

Камерный молодежный хор Bel Canto из Омска (АНО «Центр творческих инициатив Сибири «Культурная столица») стал участником II Китайского международного хорового фестиваля молодых исполнителей в Шэньчжэне. Эта поездка проходит благодаря финансовой поддержке известного бизнесмена и мецената Святослава Капустина.

В этом году честь представлять Россию на престижном конкурсе выпала только двум коллективам: омскому хору Bel Canto под руководством Татьяны Капустиной и Государственному камерному хору Республики Татарстан под управлением Миляуши Таминдаровой.

Таким образом, с 15 по 20 июля 2025 года Омск представлен на мировой сцене одним из своих талантливых коллективов, демонстрируя высочайший уровень российского хорового искусства. Особенную значимость этому событию придает тот факт, что фестиваль носит закрытый характер. Попасть на него стало возможным исключительно по приглашению экспертного жюри.

Коллектив Bel Canto делится своими записями в своеобразном «дневнике фестиваля» на своей странице в VK.

Итак. Путь омичей начался 14 июля с вылета из родного города. Долгий перелёт с пересадками в Астане и Сяньяне, преодоление значительных расстояний сами по себе стали своего рода испытанием и подготовкой к культурному погружению в совершенно иную среду.

После прибытия в Пекин участников хора перевезли комфортабельным транспортом в Шэньчжэнь – динамичный мегаполис, символ стремительного развития современного Китая.

После долгого путешествия уставшие, но полные предвкушений артисты оказались в роскошных апартаментах одного из высотных зданий Шэньчжэня, настоящем воплощении архитектурных достижений Китая, с панорамным видом на сверкающий огнями город. Жара, шумный ритм жизни – всё это создавало атмосферу, отличную от спокойного ритма Омска, полностью погружая участников в новую реальность.

Уже 16 июля хор Bel Canto принял участие в грандиозном флешмобе, ставшем одним из ярких событий, предваряющих основной фестиваль. Масштабы мероприятия поражали воображение: тысячи участников, яркие костюмы, волна позитивной энергии – это было незабываемое зрелище, полностью отражающее китайский подход к организации массовых праздников.

Следующим важным событием стал мастер-класс в Большом театре района Пиншань, проведённый выдающимся российским музыкантом – профессором Московской консерватории, и. о. ректора Академии хорового искусства им. Попова Александром Соловьёвым.

В этот же день Bel Canto выступил на церемонии открытия фестиваля с русской хоровой программой и исполнил произведение современного китайского композитора.

Выступления омичей сопровождались бурными овациями и восторженными отзывами. Омичи исполняли как классические произведения, так и современные композиции, продемонстрировав широкий диапазон своего репертуара и высокое исполнительское мастерство.

Погружением в культурное наследие Китая стало посещение древнего города Нантаун 17 июля. Омичей поразил резкий контраст старинного города и ультрасовременного мегаполиса. Здесь удивительным образом сочетаются средневековые улочки и небоскрёбы в 115 этажей.

В этот же день омичи выступили с концертными программами на самых знаковых уличных локациях города и привлекли внимание десятков тысяч зрителей.

А вечером четверга состоялся Концерт международной дружбы в одном из самых больших театров Poly Theatre. Омский хор представил китайской публике обработки русских народных песен в аранжировке Бориса Толочкова.

Визит омичей в Китай продолжается, РИА «Омск-информ» обязательно расскажет, чем он закончится.