В Китай начнут поставлять куриные лапки из Омска

В Китае этот продукт пользуется ажиотажным спросом.

Омское предприятие «Продо Птицефабрика Сибирская» готовится к выходу на рынок КНР. Как рассказал директор компании Михаил Трапезников, к четвертому кварталу 2026 года завод планирует наладить поставки деликатесных куриных лапок бройлеров.

– Китай – особый рынок, где очень востребованы субпродукты из курицы. Мы надеемся, что летом успешно пройдем аттестацию и сможем выйти на этот рынок в четвертом квартале этого года или начале следующего, – приводит слова Трапезникова «Омскрегион».

Отмечается, что другое предприятие этой группы уже имеет опыт поставок куриных субпродуктов в Китай. Аналогичную продукцию на китайский рынок поставляет Калужская птицефабрика.

Помимо Омской области, продукция компании поставляется в Новосибирскую, Кемеровскую, Иркутскую области и Красноярский край.

