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У жителей Омска, не успевших купить билеты на поезд Деда Мороза, сегодня появится дополнительная возможность попасть на представление в кукольном театре. Новая партия билетов поступит в продажу уже вечером.

Старт продаж назначен на среду, 25 ноября, в 18:00 по омскому времени. Зрителям предлагают спектакль «Волшебная книга сказок. Проделки Снежной королевы», где вместе с помощниками новогоднего волшебника гости отправятся в сказочное путешествие.

Для тех, кто не планирует заходить в вагоны, на перроне омского железнодорожного вокзала устроят бесплатную развлекательную анимационную программу.

Напомним, что билеты на посещение поезда Деда Мороза омичи раскупили в первые минуты после начала продаж.