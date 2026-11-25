Фото: ГУФССП России по Омской области

Судебные приставы вместе с инспекторами Госавтоинспекции устроили рейд по должникам у остановки «Телецентр». Проверка автомобилистов длилась четыре часа, через пост прошли несколько десятков водителей, а четыре машины попали под арест, сообщили в пресс-службе УФССП по Омской области.

Одним из остановленных оказался 20-летний владелец «ниссана» Блюберд 2003 года выпуска. В отделе судебных приставов по Октябрьскому округу Омска на нем висело исполнительное производство – 182 тыс. рублей кредитного долга. Молодой человек платежи не вносил и официально нигде не трудоустроен. Когда ему объяснили, что машину могут арестовать и увезти на эвакуаторе, задолженность за него погасил отец.

Еще один участник рейда приехал на «мерседесе» E 230 1997 года выпуска. В отделе судебных приставов по Центральному округу № 1 на мужчине числились три исполнительных производства, общая сумма кредитных долгов – 333 тыс. рублей. Омич работает вахтовым методом и раньше вносил лишь минимальные платежи. Полностью рассчитаться с долгом дистанционно за него успела супруга.

Помимо этого, еще три собственника прямо на месте оплатили свои задолженности – в общей сложности на 572 тыс. рублей.