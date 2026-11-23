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Судебные приставы Омской области взыскали с 40-летнего жителя поселка Горьковское 395 тысяч рублей в пользу омички, чей автомобиль пострадал в дорожной аварии.

Весной мужчина за рулем «Рено Логан» столкнулся на одной из городских магистралей с «Хендай Солярис», принадлежащим женщине. Экспертиза оценила восстановительный ремонт поврежденной машины в 772 тысячи рублей. Страховка по ОСАГО покрыла только 400 тысяч рублей, поэтому пострадавшая обратилась в суд, чтобы взыскать оставшийся ущерб, расходы на экспертизу и судебные издержки.

Суд поддержал требования омички и обязал виновника ДТП выплатить ей 395 тысяч рублей. Документы передали в Горьковское районное отделение судебных приставов, где должника уведомили о необходимости добровольно погасить задолженность.

Поскольку мужчина вовремя не рассчитался, пристав применил к нему меры принудительного взыскания. Виновнику аварии временно ограничили выезд за пределы России, наложили арест на его денежные средства и зарплату, а также запретили регистрационные действия с квартирой площадью 63 квадратных метра.

В итоге долг взыскали полностью. Из-за просрочки добровольного исполнения жителю региона дополнительно пришлось заплатить исполнительский сбор, после чего производство закрыли.