Фото: Omskinform.ru

В Омске водители скорой помощи выясняли, кто лучше управляет машиной. Соревнования организовали Министерство здравоохранения региона и автобаза здравоохранения при поддержке областного профсоюза работников здравоохранения.

Сначала участники сдавали теорию – проверяли знание ПДД. Затем на автомобиле ГАЗ-32214 выполняли восемь упражнений на площадке: маневрирование, точность управления, безопасность водителя и условных пациентов.

Оценивали конкурсантов сотрудники автобазы здравоохранения, которые сами раньше становились призерами соревнований. Следующий этап назначен на 7 декабря. На нем водители покажут навыки первой помощи. В заключительном туре встретятся финалисты из районов области и Омска, по итогам определят лучших водителей скорой помощи региона.

Добавим, что профессиональный конкурс среди водителей скорой помощи проводится в регионе с 2011 года.