Омский банк перестарался с напоминаниями о долге и получил штраф в четверть миллиона

Фото: yandex.ru/maps

В Главное управление ФССП России по Омской области поступила жалоба от жителя деревни Верблюжье Саргатского района. Мужчина заявил о нарушении закона при взыскании просроченного долга со стороны АО «ОТП Банк».

Омич, оформивший в кредитной организации кредитную карту, сообщил судебным приставам, что представители банка слишком часто звонили ему с требованием погасить задолженность. По словам заявителя, за одну неделю ему поступили три звонка, хотя Федеральный закон № 230-ФЗ разрешает совершать не более двух звонков за этот период.

Проверка подтвердила доводы мужчины. Нарушение установили по детализации телефонных соединений и аудиозаписям разговоров. На основании собранных материалов в отношении банка возбудили административное производство по ч. 1 ст. 14.57 КоАП РФ. В результате АО «ОТП Банк» назначили штраф в размере 250 тысяч рублей.

Банк оплатил его в установленный срок. Также кредитной организации внесли представление об устранении причин и условий, которые привели к нарушению законодательства.