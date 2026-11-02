Незаконные игрушки довели омскую предпринимательницу до потери жилья

фото: https://www.magnific.com

Женщина торговала в своей точке у Камерного переулка игрушкой с персонажем «Робокар Поли», не имея на то прав. Правообладатель владеет товарным знаком и изображениями девяти персонажей мультфильма и подал иск к предпринимательнице. После контрольной закупки факт продажи игрушки со сходными обозначениями был установлен, и суд постановил взыскать с женщины 117 тыс. рублей компенсации и судебных издержек.

Исполнительный документ поступил в отдел судебных приставов по Кировскому административному округу Омска, где возбудили исполнительное производство. В срок женщина долг не оплатила, и тогда приставы вынесли постановления о временном ограничении выезда, аресте денежных средств и запрете регистрационных действий с имуществом. Под запрет попали два земельных участка площадью 400 и 830 кв. м, помещения площадью 830, 30,80 и 61,10 кв. м и здание площадью 301,90 кв. м.

Такие меры подействовали: деньги взыскали в полном объеме. Помимо основной суммы, с предпринимательницы взыскали исполнительский сбор за то, что не расплатилась в срок. Решение суда исполнено, сообщили в пресс-службе УФССП по Омской области.