В Омске судят обвиняемого в убийстве московской школьницы

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В Омском областном суде сегодня, 2 ноября, начался суд по делу об убийстве 15-летней школьницы из Москвы. Обвиняемый Олег Касьяненко впервые лично участвует в процессе – раньше он находился в московском следственном изоляторе, сообщают «Вести Омск».

Напомним, что убийство произошло 22 июля 2024 года в парке имени 30-летия Победы. Девочка приехала в Омск с семьей. Как установил суд, в парке на нее напал Касьяненко и попытался изнасиловать. Помешали этому проходившие неподалеку люди. Тогда мужчина лишил школьницу сознания и утопил в Иртыше. Тело девочки обнаружили спустя три дня неподалеку от лодочной станции.

Подозреваемого задержали в ноябре 2024 года. Первое судебное заседание состоялось 21 сентября, тогда Касьяненко участвовал по видеосвязи из московского СИЗО. Рассмотрение дела по существу отложили из-за длительного этапирования обвиняемого в Омск.

Процесс проходит в закрытом режиме, дело рассматривает коллегия из трех федеральных судей. Касьяненко обвиняют в покушении на изнасилование и убийстве девочки, вину он не признает. Максимальное наказание – пожизненное лишение свободы.