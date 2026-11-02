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Суд над убийцей московской школьницы в Омске снова отложили

Следующее заседание состоится только через неделю.
суд над убийцей школьницы

На сегодняшнем заседании по делу об убийстве московской школьницы в Омске суд исследовал только письменные материалы дела. После этого заседание отложили на 9 ноября.

Напомним, что убийство произошло 22 июля 2024 года в парке имени 30-летия Победы. По версии следствия, мужчина напал на 15-летнюю девочку и попытался ее изнасиловать. Помешали этому прохожие. Тогда преступник избил школьницу, лишив ее сознания, и утопил в Иртыше.

Тело девочки обнаружили спустя три дня неподалеку от лодочной станции. Подозреваемого задержали в ноябре 2024 года.

Первое судебное заседание состоялось 21 сентября, тогда Касьяненко участвовал по видеосвязи из московского СИЗО. Сегодня он присутствовал в суде очно. Отметим, что вину он не признал.

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·Происшествия·Андрей Андреев

Суд над убийцей московской школьницы в Омске снова отложили

Следующее заседание состоится только через неделю.
суд над убийцей школьницы

На сегодняшнем заседании по делу об убийстве московской школьницы в Омске суд исследовал только письменные материалы дела. После этого заседание отложили на 9 ноября.

Напомним, что убийство произошло 22 июля 2024 года в парке имени 30-летия Победы. По версии следствия, мужчина напал на 15-летнюю девочку и попытался ее изнасиловать. Помешали этому прохожие. Тогда преступник избил школьницу, лишив ее сознания, и утопил в Иртыше.

Тело девочки обнаружили спустя три дня неподалеку от лодочной станции. Подозреваемого задержали в ноябре 2024 года.

Первое судебное заседание состоялось 21 сентября, тогда Касьяненко участвовал по видеосвязи из московского СИЗО. Сегодня он присутствовал в суде очно. Отметим, что вину он не признал.

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Рубрика - Происшествия