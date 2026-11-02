Детей на Хеллоуин накормили конфетами с иглами

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В Германии традиционный сбор сладостей на Хеллоуин закончился громким скандалом и расследованием правоохранительных органов. В немецких Тюрингии и Баварии родители начали массово находить в детских угощениях опасные инородные предметы. Полиция призвала жителей сохранять покупки вместе с упаковкой и не доставать детали самостоятельно, чтобы не уничтожить возможные улики.

Швейные иглы обнаружили в сладостях в тюрингских городах Лейнефельде-Ворбис и Хербслебен. Дети 4 и 10 лет собирали угощения в сопровождении взрослых, а на следующий день при распаковке конфет наткнулись на острый металл. В Аппенхайме ребенок заметил два небольших магнита в жевательной конфете, что представляет прямую угрозу для жизни: проглоченные неодимовые элементы могут притянуться друг к другу через стенки кишечника.

Аналогичные случаи зафиксировали в баварском Ландсхуте, где в жевательных конфетах и шоколадных батончиках нашли винты и острые металлические детали, о чем сообщили в соцсети X представители полиции Нижней Баварии. Правоохранители уверены, что неизвестные поместили опасные предметы в еду намеренно. Установить личности подозреваемых будет непросто, так как в праздничную ночь дети обошли десятки жилых домов.