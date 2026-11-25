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Зимний сезон содержания дорог в Омске начался 15 октября и продлится до 15 апреля. Сегодня в городе прошла пресс-конференция, посвященная этому периоду. О работе в не совсем обычных погодных условиях рассказали представители департамента городского хозяйства, департамента контроля и Управления дорожного хозяйства и благоустройства.

– В прошлом году 11 октября дорожники уже занимались вывозом снега. В этом году снег пока не вывозили, потому что его нет. Дорожные службы провели очистку ливневок и дождеприемных колодцев, а также прибордюрной части улиц, – отметил заместитель директора по содержанию и ремонту дорог «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» Антон Тадин.

Ежедневно, по словам специалиста, зимой на омских дорогах работают 200-300 человек. При необходимости, например, из-за сильного снегопада, количество рабочих увеличивают. Отметим, что для зимнего обслуживания дорог в УДХБ имеется более 400 единиц техники.

Отметим, что зимним содержанием дорог в Омске занимается не только УДХБ. Для некоторых участков наймут подрядчиков.

– Планируем этой зимой три контракта на вывоз снега, и еще пять контрактов на уборку снега вместе с вывозом, – отметил Тадин.

Фото: Сергей Сапоцкий

Первый заместитель директора департамента контроля Ольга Черевиченко в свою очередь напомнила, что в зону ответственности городских служб входят магистрали и межквартальные проезды, тротуары, остановки, парки и скверы. Но за уборку снега также отвечают управляющие компании, предприниматели и жители частного сектора.

– Зоны ответственности прописаны в «Правилах благоустройства, обеспечения чистоты и порядка в городе Омске», утвержденных Городским советом. И в зонах ответственности МКД бригады УДХБ не работают, – сообщила Черевиченко.

Управляющие компании и ТСЖ должны убирать придомовую территорию, которая отражена в кадастровой карте. Без кадастрового разделения у домов до 4 этажей зона ответственности составляет 5 метров, свыше 5 этажей – 10 метров.

Владельцы частных домов, магазинов на первых этажах жилых зданий и держатели отдельно стоящих киосков также должны убирать снег в пределах 10 метров. Для больших ТЦ и заправок зона уборки расширяется до 50 метров.

Отметим, что снег можно вывозить только на специальные снежные свалки. За сброс на дорогах или в других не предназначенных для этого местах предусмотрены штрафы: 2-4 тысячи рублей для граждан, 10-14 тысяч для должностных лиц, 20-40 тысяч для юридических лиц. Если в течение года нарушение повторится, штрафы увеличиваются до 5 тысяч, 40 тысяч и 200 тысяч рублей соответственно.

Талоны на вывоз снега горожанам обещают бесплатно выдавать в администрациях округов.